CIVITAVECCHIA – Si sono riuniti a Roma i responsabili nazionali, regionali e locali del Dipartimento Nazionale Pensionati in Fratelli d'Italia. Il presidente ha tracciato il bilancio dell'attività, evidenziando con determinazione i numerosi problemi di tanti pensionati, citando anche il recente incontro tenutosi a Civitavecchia presso il comitato della consigliera regionale Emanuela Mari. Numerosi altri responsabili hanno preso la parola.

Successivamente, il presidente, Cav. Valfredo Porega, ha consegnato 5 deleghe ad altrettanti nuovi responsabili del Dipartimento in altrettante città d'Italia, tra i quali il dottor Remo Fontana, il quale ha dichiarato: «L'avvenuta ratifica della mia nomina rappresenta per me un motivo di orgoglio e uno stimolo a fare sempre di più per il partito e per la categoria. Esprimo pertanto la mia riconoscenza ad Emanuela per avermi accettato nella sua squadra ed al presidente nazionale del Dipartimento, avendo entrambi dimostrato fiducia in me. Proprio per questo, sin da subito, ho ritenuto opportuno mettermi a lavorare per il partito e la mia città».