SANTA MARINELLA – Due giorni fa, a piazza Civitavecchia presso il bar “Dolce Vita”, il circolo Pirgy di Fratelli d’Italia ha allestito un punto informazioni per rendere noti, alla cittadinanza, i provvedimenti presi dal Governo Meloni nei suoi primi nove mesi di esercizio. Nel corso dell’evento, a cui era presente, oltre ai simpatizzanti del Circolo, anche il senatore di Fratelli d’Italia Giorgio Salvitti, sono stati distribuiti depliant illustrativi che espongono i risultati finora ottenuti dal Governo.

“Un successo che si esplicita in una crescita dell’economia del 1,9% in più rispetto al primo trimestre dell’anno scorso – dicono dal Circolo Pyrgi – è cresciuta l’occupazione, che rispetto ad aprile 2022 vede un aumento degli occupati pari a 390mila unità, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 7,8%, il livello più basso dal 2009 a questa parte. Significativo anche il tasso di occupazione femminile che ad aprile di quest’anno è arrivato al 52,3% segnando un aumento di 0,3 punti su marzo e una crescita di 1,4 punti rispetto all’aprile 2022. L’inflazione, eterno incubo dei percettori di reddito fisso, per la prima volta è iniziata a calare, a ottobre 2022 il tasso era del 11,8%, a maggio di quest’anno del 7,6%. Segno che gli interventi adottati dal Governo Meloni hanno attenuato significativamente la crescita dei prezzi al consumo. Altro segnale esplicito di quanto la gestione delle finanze pubbliche operata dal Governo vada nella direzione giusta è poi fornito dall’asta dei Btp Valore, i buoni poliennali del tesoro, la cui chiusura da record ha raccolto oltre 18 miliardi di ordini tra i piccoli risparmiatori. Questo risultato, unito alla vendita lo scorso marzo dei Btp Italia per un valore di circa 10 miliardi di euro, è segno che la gestione delle finanze pubbliche sta incidendo in maniera più che positiva sul clima di fiducia nel Paese.

“I risultati ottenuti da Giorgia Meloni nei suoi primi nove mesi di governo sono più che incoraggianti – ha detto il Senatore Salvitti – e tutti gli indicatori economici ci confortano e ci dicono che stiamo percorrendo la strada giusta. Continueremo a salvaguardare la nostra Italia e prenderemo tutti quei provvedimenti per far crescere sempre di più la nostra Nazione”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA