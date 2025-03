BOLSENA - Un nuovo capitolo si apre per il circolo di Fratelli d’Italia di Bolsena con la nomina di Giuseppe Catalini a Commissario unico. La comunicazione ufficiale è giunta in data 25 marzo dal coordinatore provinciale Massimo Giampieri, segnando un momento di svolta per il partito locale.

Con parole evocative e cariche di simbolismo, Catalini ha accolto l’incarico con entusiasmo e determinazione: «Mi auguro una nuova primavera e, come tutte le primavere, mi auguro tanti frutti e quindi nuove e numerose adesioni, fatte le quali ci incontreremo insieme e decideremo il da farsi, perché nessuna pianta senza le basi condivise riuscirà a dare nuovi rami. Sarò con voi per portare il partito tra la gente, raccogliere le istanze del territorio e rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini». Un messaggio chiaro che traccia la strada per il futuro del partito nella città lacustre, puntando su partecipazione, rinnovamento e condivisione. Il neo-commissario ha inoltre espresso la sua gratitudine a Mario Lega, che lo ha preceduto nella guida del circolo, riconoscendone il lavoro svolto e l’impegno profuso per il partito; oltre all’onorevole Mauro Rotelli e al coordinatore provinciale Massimo Giampieri. L’obiettivo di Catalini sarà ora quello di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia a Bolsena, consolidando la base e ampliando la partecipazione attiva dei cittadini. Il suo invito ad una stagione di crescita e coinvolgimento lascia presagire una fase di grande fermento politico nel territorio.

Con questa nomina, il circolo bolsenese si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovato slancio, sotto la guida di un commissario determinato a far crescere il partito e a rafforzarne l’identità.

