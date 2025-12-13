CIVITAVECCHIA – Fratelli d’Italia Civitavecchia denuncia con forza l’ennesimo fallimento dell’Amministrazione comunale «di sinistra guidata dal sindaco Marco Piendibene, certificato- spiegano - dalla clamorosa bocciatura del progetto presentato dal Comune al bando regionale per i grandi eventi. Arrivare ultimi in graduatoria, senza ottenere un euro di finanziamento regionale, non è frutto del caso ma il risultato di una gestione approssimativa, priva di competenze e senza alcuna progettualità culturale e turistica. Un’umiliazione istituzionale che ricade interamente su chi oggi governa la città».

I meloniani evidenziano come altri comuni del Lazio, a differenza del Pincio, abbiano saputo presentare proposte credibili, strutturate e capaci di intercettare risorse importanti. «Civitavecchia è stata incapace perfino di raggiungere il punteggio minimo, dimostrando tutta l’inadeguatezza di questa Giunta. Un fallimento- hanno denunciato - che pesa ancora di più perché riguarda eventi strategici come il Capodanno, occasione fondamentale per il commercio, il turismo e l’immagine della città. Altro che rilancio culturale: questa Amministrazione colleziona solo figuracce, spreca occasioni e condanna Civitavecchia all’irrilevanza. La bocciatura regionale è una pagella impietosa sull’operato del sindaco Piendibene e dei suoi assessori».

E a pagare le conseguenze di quella che definiscono, senza mezzi termini, “sciatteria amministrativa” sono ancora una volta i cittadini.

«Meno eventi, meno attrattività, meno opportunità economiche. È evidente - hanno aggiunto - che questa sinistra non è all’altezza di governare una città complessa come Civitavecchia».

E così Fratelli d’Italia promette di continuare «a denunciare senza sconti ogni fallimento e ogni spreco di opportunità, chiedendo trasparenza - hanno concluso dal circolo locale - competenza e rispetto per una comunità che merita molto di più di questa Amministrazione improvvisata».

