CIVITAVECCHIA – Il senatore Marco Silvestroni, presidente della Federazione della Provincia di Roma di Fratelli d’Italia sostiene la candidatura a sindaco del giornalista Massimiliano Grasso, «come rappresentante di tutto il centrodestra, in modo da garantire – ha spiegato – un'unione e una forza maggiori per affrontare le sfide future. Sono convinto che, con la giusta leadership e unità d'intenti, potremo costruire un futuro migliore per tutti i cittadini di Civitavecchia. Considerando l'importanza di questo ruolo di responsabilità per la città, è fondamentale che venga presa al più presto una decisione chiara e condivisa».