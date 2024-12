CIVITAVECCHIA – «La candidatura di Massimiliano Grasso a sindaco di Civitavecchia proposta dal presidente della Federazione della Provincia di Roma, il senatore Marco Silvestroni è la scelta giusta per far sì che il centrodestra si confermi alla guida di una città importante come Civitavecchia». È quanto dichiarato dal deputato del territorio, l’onorevole Mauro Rotelli.

«Fratelli d'Italia ha indicato un nome forte ed autorevole – ha concluso – su cui auspichiamo ci sia la più ampia convergenza possibile da parte degli alleati».