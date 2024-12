Europee, Fratelli d’Italia stravince a Viterbo e nel resto del territorio. E si conferma come la provincia in cui il partito della premier Giorgia Meloni ottiene la percentuale più alta dell'intera penisola: il 42,55%. Quasi il doppio del dato nazionale che si attesta attorno al 28,8. Percentuale che è comunque più alta, di un paio di punti, rispetto a quella ottenuta alle elezioni politiche del settembre 2022.

Viterbo città alza ulteriormente l’asticella nella competizione per Bruxelles, totalizzando il 44,44 percento.

A fare da traino a un risultato più che eccellente, oltre al forte radicamento del partito sul territorio e al lavoro svolto dai rappresentanti locali al governo e in regione, anche la presenza di una candidata viterbese a cui, per la prima volta, è stata offerta la possibilità di ambire all'Europarlamento. Una scelta premiante, visti i consensi registrati da Antonella Sberna che in provincia è seconda solo alla leader Meloni. 22007 i voti per la premier, 17474 le preferenze per Sberna.

E il riscontro nel capoluogo per la consigliera comunale, già assessora ai servizi sociali, la vede addirittura superare per 533 voti la presidente del Consiglio: 5360 preferenze rispetto alle 4827 della Meloni.

Il Pd è il secondo partito nella Tuscia, con un distacco netto: 18,88 la percentuale ottenuta in tutta la provincia e il 17,63% a Viterbo città.

In entrambi i casi Nicola Zingaretti è il più votato dai dem, superando anche Elly Schlein. 6029 le preferenze espresse dal territorio per l’ex governatore del Lazio, 4936 per la segretaria nazionale, a Viterbo città 1086 voti per il parlamentare e 1007 per la leader dem.

In terza posizione il M5s che complessivamente totalizza il 9,14 mentre nel capoluogo si ferma all’8,65%.

Forza Italia in provincia ottiene il 7,84 percento mentre la Lega il 7,57. Dato ribaltato a Viterbo città dove il partito di Salvini registra un 7,55% e Forza Italia il 6,25.

Seguono poi Alleanza Verdi sinistra con il 5,12 percento nella Tuscia e il 6,08 nel capoluogo; nettamente inferiori alla soglia del 4% e quindi fuori partita sia il progetto politico di Renzi, Stati uniti d’Europa, che riporta un 2,5 in provincia e un 2,92% a Viterbo, sia Azione di Calenda: 2,28 nella Tuscia e un 2,5