«Ai presidenti delle Province del Lazio, oggi riuniti presso la sede dell'Upi a Roma, ho ribadito la necessità di rilanciare e valorizzare il ruolo di questi importanti enti territoriali. La legge Delrio purtroppo non ha fornito le risposte attese e ora si rende necessario un riordino delle competenze per un nuovo assetto delle autonomie locali laziali in grado di promuovere una virtuosa collaborazione con la Regione e di dare più voce ai territori». Così Luisa Regimenti, Assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale ed Enti locali della Regione Lazio. «Sono tante le priorità su cui dovremo lavorare al fianco delle Province - continua -. Dal riordino della Polizia provinciale al dissesto idrogeologico, dal sostegno concreto ai piccoli Comuni alla messa a terra di misure anti spopolamento, fenomeno che affligge anche le aree interne del Lazio». «Considero positiva la disponibilitá manifestata dal Presidente Upi Lazio Alessandro Romoli ad ospitare i Punti Europa in Comune anche nelle sedi provinciali e a fare rete con le realtà municipali. Gli Enti locali devono necessariamente unire le proprie forze per intercettare le risorse messe a disposizione dall'Unione europea", conclude l’assessore Regimenti.