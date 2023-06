CIVITAVECCHIA – Attualmente sta ricoprendo il doppio incarico di assessore la leghista Monica Picca, in giunta sia a Civitavecchia che, da qualche giorno, anche a Fiumicino.

Potrà continuare a mantenere le due poltrone? Una questione che ad oggi sembra essere in mano ai due segretari generali dei comuni interessati, a lavoro per capire che vi siano o meno ostacoli tecnici che possano impedire a Picca di restare alla guida dei due assessorati. Per quanto riguarda Fiumicino, il neo sindaco Mario Baccini ha indicato l’ex consigliere leghista di Ostia come assessore ai Servizi sociali, Cimiteri e diritti degli animali, e Pari opportunità. Per quanto riguarda Civitavecchia, invece, Picca è nella giunta Tedesco con delega a patrimonio, fondo patrimoniale, demanio, edilizia pubblica e privata, progettazione decoro urbano, rapporti con le ferrovie.

L’intenzione del sindaco Tedesco è quella di lasciarla in carica, anche perché Picca starebbe seguendo alcuni importanti progetti per Civitavecchia e vorrebbe portare a termine il lavoro. Articoli del Tuel alla mano, l’ipotesi è che si possa interpellare anche la Prefettura per avere una risposta chiara sull’argomento. Altrimenti si andrebbe verso l’ennesima sostituzione in giunta,a poche settimane tra l’altro dall’ultimo rimpasto.

