TOLFA - Il gruppo consigliare di opposizione del comune di Tolfa chiede chiarimenti alla sindaca in merito alla presunta discarica abusiva in località Poggiarello sulla quale la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per presunto danno ambientale.

I consiglieri di opposizione Sharon Carminelli, Mario Curi, Chiavoni e Riversi hanno protocollato una richiesta ufficiale per chiedere spiegazioni.

"Visto quanto emerso dal giornale il "Messaggero" nell'articolo del 4 gennaio scorso circa una indagine aperta dalla Magistratura per una presunta discarica abusiva, contenente anche materiali potenzialmente tossici e visto che, inoltre, risultano reiterate segnalazioni da parte di un cittadino tolfetano circa la questione di cui sopra, nonché la gravità di quanto sta emergendo - hanno scritto i consiglieri comunali di opposizione Carminelli, Curi, Chiavoni e Riversi - chiediamo che la sindaca riferisca immediatamente al consiglio comunale a riguardo, portando atti e documentazione delle segnalazioni fatte e spiegando cosa abbia fatto a tal proposito".

I consiglieri Carminelli, Curi, Chiavoni e Riversi sollecitano inoltre: "Chiarimenti circa la situazione in zona limitrofa a via San Sebastiano, ove gravano cantieri edili per i quali da mesi la minoranza chiede documenti all’ufficio tecnico, senza aver tuttavia ricevuto risposta".

