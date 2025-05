CIVITAVECCHIA – Una settimana di mobilitazioni, eventi e riflessioni quella che si appresta a vivere Civitavecchia, che si conlcuderà con l’appuntamento del referendum dell’8 e 9 giugno.

A lanciare il percorso è il gruppo consiliare Avs con il supporto di associazioni, artisti e realtà sociali del territorio.

Si parte oggi con il volantinaggio per le vie cittadine poi venerdì 6 giugno con la “Giornata dell’Inclusione e dei Diritti della Comunità LGBTQIA+”, che ospiterà il primo Pride cittadino.

Alle 9:30 il corteo studentesco aprirà la giornata con “l’energia delle nuove generazioni”, come recita il programma diffuso anche sui social. In serata, alle 18:30, il dibattito pubblico con ospiti d’eccezione come Imma Battaglia e Monica Cirinnà, moderato da Salotto Marcobaleno.

«Questa non è solo una rivendicazione, è un atto d’amore verso la libertà – ha spiegato la consigliera comunale Valentina Di Gennaro (AVS) – Abbiamo scelto strumenti democratici, come la presenza sui territori, per portare avanti una battaglia che riguarda tutti. Quando si parla di diritti civili, si parla di allargare lo spazio della libertà».

Sabato 7 giugno, invece, sarà la volta dell’iniziativa “Tutti insieme accessibilmente – Natura senza barriere”, promossa da Disability Pride Network e FederTrek con il patrocinio del Comune. Un’escursione accessibile alla Frasca e alle Terme Taurine, con carrozzine da trekking, interpreti LIS e guide specializzate. «Dieci anni di impegno per l’accessibilità – ha dichiarato Daniele Renda – e per ribadire che fare le stesse cose in modi diversi significa avere la stessa dignità».

In serata, in piazza Fratti, come hanno spiegato da Civitavecchia pride la grande festa del Pride con artisti locali come Kosakustica, Di Martino, Federica Sansolimo, Alice Paba e The Carinellis, e uno show finale delle 4Tune, prima drag band italiana.

Ospiti d’onore Eva Grimaldi e Imma Battaglia, mentre a Franco Ciambella andrà il riconoscimento “Onde d’Orgoglio”.

«Questo non è solo un Pride, è il primo vero atto collettivo per una città più giusta» ha detto il consigliere Ismaele De Crescenzo, che ha annunciato anche l’arrivo nei prossimi giorni di una vela pubblicitaria in città. «Lanceremo una campagna informativa che culminerà nel referendum. Per noi il rilancio dei diritti civili e sociali è imprescindibile».

Dello stesso avviso anche Corrado Lancia (Demos), che ha invitato a «fare fronte comune, anche da posizioni diverse, per una battaglia culturale e sociale». E per l’assessore Stefano Giannini (AVS) «Civitavecchia sta diventando una città dell’inclusione, e vogliamo che questi appuntamenti diventino ricorrenza annuale».

Infine, la CGIL, per voce di Diego Nunzi, ha ribadito il proprio sostegno alle iniziative: «Il referendum è la continuazione di una battaglia cominciata nel 2015. Serve ridare tutele e sicurezza a chi lavora, contro ogni tentativo di negazione dei diritti».

