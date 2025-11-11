CIVITAVECCHIA – Si è svolta con grande partecipazione la manifestazione promossa da Gazzella Onlus, con la presenza di Alessandro Di Battista e Luca De Carolis de Il Fatto Quotidiano. La sala era gremita e il pubblico si è distinto per attenzione, interventi e domande puntuali, dando vita a un confronto serio e approfondito. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi di politica nazionale e locale, con un focus particolare sulla situazione a Gaza e sulle condizioni dei palestinesi nei campi profughi.

La serata ha rappresentato un momento di ascolto, informazione e riflessione collettiva. Alessandro Di Battista ha ringraziato per l’accoglienza e la qualità del dibattito, sottolineando l’importanza di spazi pubblici in cui poter discutere in modo libero e rispettoso. Vista l’iniziativa di venerdì e la grande partecipazione registrata, nonché le molte persone che hanno espresso la volontà di mettersi in gioco in maniera attiva, gli organizzatori dell’evento hanno fatto sapere che la piazza di Civitavecchia dell’associazione Schierarsi è attiva: «Nelle prossime settimane -hanno spiegato inizieranno i primi incontri.

La piazza è uno spazio aperto, non legato ad alcun partito, e ha l’obiettivo di favorire confronto, partecipazione civica e iniziative condivise nel territorio».