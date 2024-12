SORIANO NEL CIMINO - Azione Soriano e Giuseppe Zollino, professore all’Università di Padova di Tecnica ed Economia dell’Energia e di Impianti Nucleari, mercoledì 18 dicembre alle 19, da “Luigina” (viale V. Emanuele III) invitano tutti i cittadini, gli amministratori e le associazioni della Tuscia – in particolar modo di Soriano nel Cimino, Vignanello e Vasanello che ospitano aree idonee individuate dalla “Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico” – ad un incontro informativo in merito alla realizzazione del deposito nazionale.

«Riteniamo che, data l’importanza dell’opera e il suo impatto sul territorio, vadano promosse attività che informino correttamente la popolazione, ascoltando tutte le ragioni dei sì e dei no, senza preconcetti, in maniera che tutti – amministratori e cittadini – possano far valere le proprie ragioni, essere ascoltati, domandare, informarsi e prendere decisioni che siano dettate dalla ragione e dall’informazione, nel migliore esercizio della democrazia», affermano da Azione Soriano. «Sarà un incontro pubblico in cui, insieme a Zollino (tra le altre cose, ex presidente di Sogin S.p.A. a cui è demandata la realizzazione dell’infrastruttura), approfondiremo il tema della sicurezza dell’opera, ne analizzeremo i benefici e le ricadute su un territorio in continuo impoverimento economico e demografico come quello della Tuscia, rispondendo ai dubbi ed alle perplessità dei cittadini. Con l’occasione, ci sarà anche la possibilità di firmare la proposta di legge di iniziativa popolare a favore dell’inserimento dell’energia nucleare nel mix elettrico nazionale, che ha già superato le 50mila firme», conclude la nota ddi Azione.

