TOLFA - Ancora una denuncia contro la maggioranza per il degrado a Tolfa da parte del gruppo consigliare del PD di Tolfa. "Continuano ad arrivarci segnalazioni di cittadini e a vedere con i nostri occhi l'incuria e il degrado che impera su Tolfa - spiegano I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Pd - da mesi ormai segnaliamo in maniera ufficiale e ufficiosa alla sindaca, ma non sembra poter dare risposte adeguate. Per indifferenza o incapacità non sappiamo dirlo, sappiamo soltanto che non può più essere questo il modo di governare Tolfa". I consiglieri comunali del PD poi proseguono: "Si avvicina l'estate e quindi l'afflusso turistico e certamente il miglior biglietto da visita non possono essere i secchietti dell'immondizia che strabordano, tappeti di foglie come fosse ottobre. La Villa Comunale non solo non ha una logica (abbiamo fate, gnomi e rottami, pur dovendo essere un giardino botanico), ma anche sporcizia, rotture e perdite di acqua. Come se non bastasse, adesso ci sono anche cinghiali che passeggiano a tutte le ore del giorno mettendo in pericolo le persone".