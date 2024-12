SANTA MARINELLA – I consiglieri di minoranza Fiorelli, Baciu, Angeletti, Fantozzi e Fratturato, hanno presentato in consiglio comunale una interrogazione con l’obiettivo di ottenere risposte in merito ad alcune tematiche quali la sicurezza delle strade, il decoro urbano, la cura del verde e tutto ciò che coinvolge quei settori interessati alla stagione estiva.

“Non è possibile continuare su questa strada – dice il capogruppo di opposizione Domenico Fiorelli – abbiamo atteso troppo tempo che l’amministrazione provvedesse a sistemare alcune questioni che a noi stanno molto care, in particolare, quelle situazioni di degrado a Santa Severa e alcuni servizi a Santa Marinella. Il caspo della minoranza cita le situazioni che la sua coalizione ritiene più gravi quali i parcheggi a servizio all’accesso al mare in località La Toscana, la limonaia, il Parco Quartaccia dove chiedono chiarimenti in merito allo stato dei luoghi, il ripristino e la pavimentazioni dei marciapiedi del Parco Saffi, le strade inagibili a causa delle radici a Capolinaro, i provvedimenti in merito alla sicurezza stradale, la segnaletica orizzontale e verticale, la proposta degli attraversamenti pedonali rialzati ed illuminati a norma, la prosecuzione dei lavori dei collettori in località Perazzeta e Quartaccia, il miglioramento dell’illuminazione lungo via Aurelia Vecchia, i marciapiedi, i provvedimenti idonei per limitare o controllare il rispetto dei limiti di velocità, le telecamere di video sorveglianza, lo svincolo all’ingresso alla Statale Aurelia di Santa Severa, il risanamento del campo sportivo di calcio di Santa Severa, le potature dei platani e delle palme a Lungomare Pyrgi, la cura delle piazzette di Santa Severa, Piazza caduti di nassirya, piazzale garda, piazza pyrgi, piazza roma, la cura ornato del verde a Via Olimpo e Lungomare di Santa Severa e la manutenzione della strada pedonale per il castello. Da parte sua, il sindaco, nella seduta di ieri, ha risposto punto su punto alle questioni proposte dalle minoranze.

