“Approvato il ddl Nordio. Noi, a differenza della sinistra, non vogliamo una giustizia forcaiola, non accettiamo la gogna per gli amministratori e per le persone che finiscono sui giornali senza essere coinvolte nel processo”. A dirlo il senatore FdI e segretario dell’ufficio di Presidenza, Marco Silvestroni. “Hanno accusato di indebolire la lotta alla corruzione ma è esattamente il contrario, non siamo disposti a sacrificare la reputazione e la vita di cittadini e amministratori onesti per perseguire una giustizia inquisitoria. Una giustizia giusta – ha concluso - è la migliore garanzia per i cittadini e per l’attuazione della pena”.