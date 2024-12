FABRICA DI ROMA - «Un sentito ringraziamento al consigliere della Rgione Lazio, Alessio D’Amato, per l’interessamento all’annosa e difficile situazione riguardante l’acquedotto comunale, che riguarda i circa 1.500 residenti di Parco Falisco». Così, Raniero Corazza, presidente del Comitato cittadino per la salvaguardia dell’ambiente e la salute pubblica Comune di Fabrica di Roma. «La mancanza dell’acqua - spiega Corazza - è ormai un fattore continuo e consolidato sia in estate che in inverno, per non parlare della non potabilità dovuta all’alto tasso di arsenico e quant’altro presente. Un acquedotto - aggiunge - che definire fatiscente è un eufemismo con tubature in cemento – amianto, materiale altamente cancerogeno, che con la Legge n. 257 del 27/03/1992 veniva vietato».

Inoltre «va sistemata la situazione dei liquami, non trattati, che finiscono nel fosso».

Per questo, «chiediamo al consigliere regionale Alessio D’Amato di farsi promotore di un progetto per investimenti regionali finalizzati alla rete idrica e fognante, al fine almeno di sistemare la fatiscenza attuale, considerando che anche se l’acqua non è erogata con continuità ed è inquinata i cittadini, comunque, continuano a pagarla regolarmente», conclude Corazza.

