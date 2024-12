ACQUAPENDENTE - Non si ferma il progetto di riqualificazione dei plessi scolastici della Tuscia. Sono infatti recentemente terminati i lavori di rifacimento della copertura dell’istituto omnicomprensivo Leonardo Da Vinci di Acquapendente.

I lavori sono stati commissionati dalla Provincia di Viterbo e finanziati con un fondo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Oltre al rifacimento della copertura dell’istituto Leonardo Da Vinci, l’intervento della provincia ha portato anche alla riqualificazione delle aule sottostanti: a causa di precedenti infiltrazioni di acqua, sono stati rifatti anche gli intonaci e tinteggiati i locali.

Se i lavori di riqualificazione della copertura sono terminati, continuano invece quelli per il rifacimento delle aree esterne e per la realizzazione della nuova palestra dell’istituto Leonardo Da Vinci di Acquapendente.

«La Provincia c’è e non smetterà mai di investire sulle scuole per offrire ai nostri ragazzi spazi adeguati e confortevoli dove potersi formare al meglio – commenta il presidente della provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. Un grande ringraziamento va a tutti i dipendenti del settore scuole per l’impegno e la professionalità che dimostrano quotidianamente».

