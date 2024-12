SANTA MARINELLA – È polemica tra il dirigente della lista Forza popolare Francesco Fiorucci e il sindaco Tidei, in merito alle problematiche relative alla realizzazione di abitazioni di edilizia agevolata previste a Santa Severa. «L’ex consigliere Fiorucci – afferma Tidei - probabilmente non si era svegliato bene quando ha deciso di attaccare l’amministrazione sulla Zona 167 a Santa Severa. Visto che ha ricoperto la carica di consigliere comunale nella scorsa consiliatura, non si è mai accorto che l’aerea in questione, sin dal 1971, quando l’amministrazione comunale ha adottato il Piano Regolatore Generale con deliberazione consiliare del 1971, definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 1975, è destinata da piano regolatore ad area di espansione e cioè destinata a piani di lottizzazione di edilizia privata. Per dirla tutta, l’amministrazione comunale dell’epoca, al momento dell’adozione del PRG nel 1971, destinò l’area a zona di espansione, ma durante l’iter di approvazione, avvenuta solo nel 1975, l’area fu trasformata in zona 167, pertanto da cinquanta anni, quell’area non ha mai mutato la destinazione urbanistica. Questa amministrazione comunale, ha invece il merito di aver impedito una edificazione selvaggia di tipo privata e speculativa fatta dai palazzinari, destinando quelle aree ad edilizia convenzionata ed economico popolare a favore di cittadini santamarinellesi. Quello che pensavamo fosse un merito di questa amministrazione, per Fiorucci sia una colpa. Consiglieremmo all’ex consigliere di informarsi meglio prima di far scrivere falsità ma soprattutto sciocchezze».

