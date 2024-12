MONTEFIASCONE - Anche sul colle falisco, come in molti altri comuni della Tusci viterbese, è stata costituita la rete d’impresa. E «Montefiascone si mette in vetrina», annuncia la sindaca Giulia De Santis.

Si tratta del progetto finanziato dalla Regione Lazio per centomila euro che ha l’obiettivo di incentivare l’offerta turistica del territorio.

Tra i vari interventi previsti ci sono: la realizzazione di un piano marketing del territorio, la creazione di una segnaletica interattiva e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ma non solo, anche il miglioramento della fruizione dei luoghi d’interesse turistico, commerciale ed enogastronomico.

La rete d’impresa è stata costituita giovedì scorso nella sala consiliare di palazzo Renzi Doria Sciuga, con le attività commerciali che hanno aderito al progetto ‘Montefiascone in vetrina’, finanziato, come appena anticipato, per 100mila euro dalla Regione Lazio e per circa 6mila euro dal Comune. «L’obiettivo - ha detto la sindca De Santis - è migliorare il paese per renderlo più attrattivo dal punto di vista turistico». Ad aderire circa cinquanta attività come bar, ristoranti, agriturismi, forni, molini, cantine e negozi d’oggettistica. Alla riunione c’è stata una grande partecipazione ed entusiasmo degli aderenti. E la prima cittadina falisca ha spiegato come quelle attività che non sono potute intervenire hanno comunque manifestato l’intenzione di essere partecipi dell’iniziativa. Adesso «nella prossima riunione verranno nominate le cariche del consiglio direttivo», ha aggiunto De Santis. Alla costituzione della rete d’impresa erano presenti la sindaca Giulia De Santis, l’assessora con delega al Commercio Giulia Moscetti, il consigliere Giorgio Cacalloro, Vincenzo Peparello di Confesercenti Viterbo e l’ufficio Suap del comando della polizia locale che ha curato tutto l’iter burocratico.

