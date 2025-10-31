CIVITAVECCHIA – «Esprimo grande soddisfazione per l’esito della discussione in Consiglio Comunale della mozione dedicata alle colonie feline. I punti principali del documento erano due: la messa in sicurezza delle colonie e, soprattutto, l’incremento degli accessi alla ASL per le sterilizzazioni, elemento indispensabile per un efficace controllo del randagismo». Lo dichiara la consigliera del Polo Democratico – lista Grasso Nora Costantini.

«L’impegno assunto dall’assessore Giannini e dal Sindaco – prosegue Costantini – che hanno favorevolmente accolto la nostra richiesta e comunicato di aver già avviato un’interlocuzione con la Asl, rappresenta un segnale concreto di attenzione e collaborazione istituzionale. Da questo momento in poi, l’Amministrazione ha assicurato che sarà coinvolto anche il Polo Democratico nel percorso di confronto e programmazione. Questa apertura ci rende fiduciosi – conclude la consigliera – circa un positivo esito nel controllo del randagismo e una buona gestione delle colonie feline, con un rinnovato slancio teso alla risoluzione delle criticità e alla tutela del benessere animale, che resta un obiettivo comune e di civiltà per tutta la città».