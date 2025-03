CIVITAVECCHIA – “La conquista dell'autoconsapevolezza per contrastare le disuguaglianze di genere”. Di questo si parlerà domani pomeriggio alle 16.30 presso l’hotel San Giorgio insieme al movimento Azzurro Donna di Forza Italia.

L’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali e personalità di spicco del mondo politico e civile. Saranno presenti per i saluti iniziali On. Catia Polidori, Segretario Nazionale Azzurro Donna, On. Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia, Luisa Regimenti, Assessore Regione Lazio F.I., Giorgio Simeoni, Capogruppo F.I. Consiglio Regionale del Lazio, Fabio Capolei, Consigliere Regionale F.I., Roberto D’Ottavio, Coordinatore cittadino F.I., Luca Grossi, Consigliere Comunale F.I., Moira Rotondo, Coordinatrice Azzurro Donna Lazio e Pamela Pierotti, Coordinatrice Azzurro Donna Provincia di Roma. Durante l’incontro interverranno Venere Tortora, Capitano della pallanuoto femminile A2 e imprenditrice, Marita Langella, Giornalista RAI, Paolo Poletti, Professore Universitario, Eleonora Palomba, Manager HSG e Rosita Gargiulo, Avvocato Penalista. Il dibattito sarà moderato da Cinzia Napoli, Coordinatrice Azzurro Donna Civitavecchia, e sarà arricchito dalla partecipazione musicale di Tiziano Leonardi, musicista e compositore.

«Questo incontro rappresenta un'importante occasione di riflessione e confronto sulle sfide legate alla parità di genere, alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società e alle politiche necessarie per superare le disuguaglianze ancora esistenti – ha sottolineato la coordinatrice Azzurro Donna Civitavecchia Cinzia Napoli – la presenza di esponenti del mondo politico e professionale offrirà uno spunto di discussione su come l’autoconsapevolezza possa essere uno strumento fondamentale nella lotta contro le disuguaglianze».