LADISPOLI - Conto alla rovescia per il ritorno, sui cieli di Ladispoli, delle Frecce Tricolori. Si parte il 30 maggio alle 15.30 con le prove dell'Air Show. Il 31 maggio ci si sposterà invece in piazza Rossellini a partire dalle 22. Spazio ai giovani. «Ad esibirsi sul palco - ha annunciato il sindaco Grando - salirà un artista di fama nazionale e internazionale per una serata di musica e divertimento». L'1 giugno sarà il giorno clou. «Diverse formazioni di veliveli militari e civili si esibiranno in manovre spettacolari che lasceranno tutti con il fiato sospeso. A chiudere l’evento sarà l’attesissima esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori, simbolo di eccellenza dell'Aeronautica Militare e orgoglio italiano». Come nelle altre edizioni l'appuntamento sarà sul lungomare di Palo.

LADISPOLI ATTIVA: «SPESE FOLLI PER L’AIR SHOW, ORA SPUNTA ANCHE UN CONCERTO DA 150MILA EURO»

E se da una parte in tanti non aspettano altro che di puntare il naso all'insù ancora una volta, dall'altra parte c'è chi guarda ai costi dell'evento, aumentato notevolmente nel corso degli anni. Durante l'ultimo consiglio comunale è stata approvata una variazione di bilancio di «90mila euro per l'Air Show 2025». E da Ladispoli Attiva fanno notare come nel corso di questi anni si è passati da un evento quasi a costo zero per le casse comunali a una esibizione che, oltre a lievitare nei costi, ora è «interamente a carico del bilancio comunale». Ma non solo. Ai 90mila euro della variazione di bilancio va ad aggiungersi, come denunciato dal movimento politico di opposizione, «una nuova variazione di bilancio» pari a «150mila euro» che serviranno a «finanziare un concerto che si terrà in concomitanza con l'Air Show». «Tolto il concerto - che rappresenta una novità per quest'anno - il format dell'evento nel corso degli anni è rimasto pressocché invariato, eppure la spesa publbica è più che raddoppiata rispetto alla prima edizione (dai 40mila euro siamo infatti passati a 90mila euro)». Riflettori puntati non sulla somma destinata a Prima Aviation rimasta «sostanzialmente stabile (tra i 25 mila e i 32.500 euro)» ma sulle «altre voci di spesa collaterali all'evento». Tra le voci citate il buffet passato da «da mille euro nel 2018 a 4500 nel 2024 (+350%)». Ci sono poi i costi delle attività di supporto passate «da poche migliaia di euro nel 2018 a oltre 11mila nel 2024», per finire poi con i costi dell'ospitalità: «Ben 19mila euro nel 2024 contro importi sensibilmente inferiori nelle edizioni precedenti». E se per Ladispoli Attiva, l'Air Show «è senz'altro un evento importante per la città» dall'altra parte «una gestione oculata e trasparente delle risorse pubbliche è imprescindibile. E purtroppo - denunciano - non è la prima volta che ci troviamo davanti a costi in costante aumento senza una spiegazione convincente. È già accaduto con il Summer Fest, con i Capodanni in piazza e ora con l'Air Show». «Fa riflettere - concludono da Ladispoli Attiva - come la stessa amministrazione che afferma di non avere risorse per programmare autonomamente lo sviluppo del territorio - ricorrendo sistematicamente ai privati attraverso piani integrati - sia poi in grado di investire oltre 2milioni di euro, da inizio consiliatura, in concerti e iniziative turistiche. Una contraddizione che non può più essere ignorata».

