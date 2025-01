LADISPOLI - Passaggio di consegne a palazzo di Falcone per la carica di vicesindaco. Annibale Conti lascia il suo incarico «per motivi personali», spiegano dall’amministrazione. Al suo posto entra Renzo Marchetti con le deleghe di project financing, efficientamento energetico, società partecipata Flavia servizi, Mobilità, Viabilità e Trasporti.

«Ringrazio Annibale Conti per il lavoro che ha svolto in questi anni al servizio della nostra comunità – ha commentato il sindaco Grando – e al contempo rivolgo a Renzo un caloroso augurio di buon lavoro, con la certezza che nella nuova veste di assessore, insieme a tutta la Giunta e all’amministrazione comunale, continuerà a lavorare al servizio della nostra comunità per raggiungere gli obiettivi che abbiamo elencato all’interno del programma amministrativo».

«Accetto con orgoglio questo nuovo incarico - ha dichiarato l’avv. Renzo Marchetti - sono da subito a disposizione della città proseguendo a lavorare per il suo sviluppo e la sua crescita, come fatto in questi anni da consigliere comunale. Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami e un ringraziamento di cuore va al mio predecessore e amico Annibale Conti, per il lavoro svolto fino ad oggi e al mio partito per avermi dato la possibilità di crescere politicamente».

