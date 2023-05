ALLUMIERE - "Un consiglio comunale a puntate". Ad esplodere così dalla collina i consiglieri comunali di opposizione del gruppo PD Enrico Fracassa e Nicol Frezza insieme ai consiglieri comunali di Insieme per Allumiere Antonio Pasquini e Sante Superchi, i quali protestano contro la maggioranza: "Dopo che venerdì 26 maggio - proseguono i consiglieri di opposizione - è andato in scena l’ennesimo consiglio comunale anomalo, a tratti surreale".

I consiglieri Fracassa, Frezza, Superchi e Pasquini poi evidenziano: "Ancora una voltaci siamo trovati di fronte ad una situazione di completa anarchia, da parte della maggioranza, con documenti non arrivati e atti non pronti. Come se non bastasse il segretario comunale collegato on line, condizione spesso non agevole per la richiesta di chiarimenti necessari all’espletamento dell’iter consiliare. In ogni caso, anche questa volta, rispetto all’ordine del giorno composto da 9 punti, il sindaco ha deciso, senza richiedere votazione consiliare, di discutere fino al quinto punto, con motivazioni che non ci sono ben chiare (documenti non pronti o forse maggioranza non in accordo?)". La cosa che più preoccupa Fracassa, Frezza, Superchi e Pasquini è la questione dello Spizzicatore. "Peccato che tra i punti rimasti in sospeso ci sia proprio la questione tormentata dello Spizzicatore - concludono i consiglieri di opposizione - che ancora non trova chiarezza e trasparenza di posizione tra i consiglieri di maggioranza. Il resto dei punti? Aspettiamo la prossima puntata".

