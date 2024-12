BASSANO IN TEVERINA - «Sincere congratulazioni alla nostra concittadina Anna Rita Dionisi, coordinatrice infermieristica del reparto di malattie infettive dell’ospedale Belcolle di Viterbo, che domenica mattina (in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica, ndr) è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana”». Così il sindaco Alessandro Romoli. «Si tratta - spiega - di una delle massime onorificenze previste dalla nostra Repubblica: viene infatti conferita a chi si distingue nei confronti della Nazione con le proprie opere e lavoro. In prima linea nella lotta contro la pandemia, Anna Rita Dionisi si è infatti distinta per aver organizzato e gestito il reparto Malattie Infettive – Covid dell’ospedale Belcolle di Viterbo fin dai primissimi giorni dell’emergenza, quelli più bui e cupi».

«Non solo - prosegue il primo cittadino bassanese - Anna Rita Dionisi, in qualità di coordinatrice infermieristica, ha contribuito alla realizzazione di 14 posti letto di terapia subintensiva, di volta in volta occupati da pazienti in gravi condizioni. Ha inoltre collaborato con la direzione sanitaria per la stesura dei protocolli necessari alla gestione dell’emergenza, applicati su tutto il territorio provinciale, e contribuito a formare nuovi giovani professionisti sanitari».

«Ad Anna Rita Dionisi vanno dunque la riconoscenza e le congratulazioni di tutta la cittadinanza bassanese per aver contribuito a sconfiggere il Covid e a proteggere i cittadini della Tuscia», conclude Romoli.

