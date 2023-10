CIVITAVECCHIA - «Non è costume di questa associazione alimentare polemiche, ma la sua mission, da sempre, è quella “di tutelare e rappresentare gli interessi economici e sociali delle imprese e degli imprenditori nei confronti delle Istituzioni, dei soggetti politici, economici e sindacali”».

Inizia così una nota della Confcommercio di Civitavecchia che torna sul caso “Mecozzi” dopo la levata di scudi della maggioranza.

«Non possiamo, quindi – proseguono -, non replicare a quanto sostenuto dalla Lista Tedesco e dalla Lega per Salvini Civitavecchia, in risposta ad un nostro precedente intervento nel quale definivamo superficiale l’intervento svolto dal consigliere comunale Mecozzi relativamente alla situazione finanziaria di Csp e ponevamo l’accento sull’enorme costo delle tariffe a Civitavecchia, addirittura superiore di cinque volte rispetto ad altre realtà della provincia e tale da scoraggiare gli investimenti dell’imprenditoria privata nel settore del commercio, dei servizi e della piccola e media industria. A quanti si sono cimentati in una strampalata difesa del consigliere in questione, ricordiamo che sulla gestione delle finanze pubbliche, visto che si parla di soldi dei contribuenti, può esprimersi chiunque e soprattutto associazioni come la nostra, sulla base, peraltro, di quanto abbiamo già specificato in ordine ai compiti che deve assolvere a tutela dei suoi aderenti. Nelle repliche al nostro intervento di ieri, pur comprendendo il disperato tentativo di difendere l’operato dell’amministrazione, trapela un altissimo tasso di presunzione e di arroganza e, soprattutto, la mancanza di risposta all’unico quesito da noi sollevato, tema molto caro ai nostri associati e a tutti i cittadini di Civitavecchia stufi di pagare una Tari tra le più alte di Italia. Non è responsabilità di Confcommercio se Civitavecchia risulta essere il Comune dove l’impatto della fiscalità locale sull’attività di impresa è ai massimi livelli. A questo punto, è forse necessario che i vertici della nostra associazione spieghino agli amministratori e ai dirigenti della Lega per Salvini, che si vantano del buon governo degli amministratori locali che hanno reso il Nord del Paese sinonimo di buon governo, che quei risultati sono stati possibili grazie proprio ad amministratori contraddistintisi proprio per aver governato in modo eccellente anche e soprattutto in materia di finanza pubblica. A tal riguardo sarebbe importante se qualcuno dell’amministrazione indicasse o si facesse indicare cosa si vorrà fare, in questo ultimo scorcio di consiliatura, per ridurre la pressione della fiscalità locale, che ha un peso enorme sulle aziende e conseguentemente sulle famiglie, soprattutto in un momento come questo caratterizzato da un enorme rialzo dei prezzi. Se ciò avvenisse – concludono - potremmo dire che la città è riuscita a fare un passo in avanti, anche perché, da tempo, a Civitavecchia, più che di un buon governo, ci siamo abituati, quando va bene, a un governo alla buona».

