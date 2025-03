GRADOLI – «Quella di marcoledì è stata una giornata importante per la Tuscia, grazie alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli al pranzo del Purgatorio di Gradoli, tradizione che si rinnova ogni anno il Mercoledì delle Ceneri e organizzata dalla Confraternita del Purgatorio con il coinvolgimento di tutta la comunità. Il ministro era accompagnato dall’onorevole Mauro Rotelli, dai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli e altri esponenti di Fratelli d’Italia di Viterbo e provincia».

Lo afferma Massimo Giampieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che aggiunge: «Un evento che, ogni anno, offre l’occasione per promuovere i prodotti tipici della Tuscia, ma che quest’anno ha anche rappresentato l’occasione per discutere di importanti progetti di sviluppo riguardanti il quadrante nord del Viterbese. Infatti con il ministro Giuli si è discusso intorno alla possibilità di valorizzare il vasto patrimonio storico, culturale e ambientale che insiste nell’area del lago di Bolsena e che può rappresentare uno straordinario volano per il rilancio turistico del nostro territorio».

«Si è parlato fra l’altro del Parco di Vulci, degli scavi archeologici nell’Alta Tuscia, di progetti altamente innovativi come quello della riscoperta di Montefiascone sotterranea, del Gran Carro di Bolsena, con il ministro che ha dimostrato grande interesse e la totale disponibilità a lavorare per rendere sempre più potenzialmente attrattive le peculiarità territoriali. La presenza di Giuli – conclude Giampieri – ha confermato, ancora una volta, di più la vicinanza del Governo Meloni alla Provincia di Viterbo che mai come in questi ultimi tre anni, grazie soprattutto all’impegno e al lavoro costante dell’onorevole Rotelli, ha ricevuto tanta attenzione e finanziamenti significativi».

