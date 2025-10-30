CIVITAVECCHIA – Il Consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato all’unanimità la mozione proposta da Luca Grossi, capogruppo di Forza Italia, che prevede l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico tra il centro città e l’hospice “Carlo Chenis”, gestito dalla Asl Roma4.

La mozione nasce dalla necessità di favorire l’accesso ai servizi sociosanitari, soprattutto per le persone anziane, fragili o prive di mezzi propri, promuovendo l’inclusione sociale e la tutela della salute pubblica. L’iniziativa impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con la Regione Lazio, la Asl Roma 4 e tutti gli attori locali per rendere operativo il nuovo collegamento.

«Sono profondamente grato al Sindaco e a tutti i consiglieri comunali per il sostegno e la sensibilità dimostrati su questo tema. Il voto unanime – ha spiegato il consigliere azzurro – esprime la volontà condivisa di tutta la città di Civitavecchia di garantire pari opportunità di accesso ai servizi essenziali e una maggiore attenzione ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione. Ringrazio il personale dell'Asl Roma4, la caposala Imma Cuomo e il primario Mario Rosario D'Andrea per il lavoro prezioso che fanno ogni giorno con il loro team».

L’approvazione della mozione, come ribadito da Grossi, «rappresenta un esempio virtuoso di buona amministrazione e collaborazione istituzionale a beneficio della collettività civitavecchiese».