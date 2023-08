SANTA MARINELLA – Ancora una volta, Coalizione Futuro chiede controlli riguardo alle regole sulle spiagge di Santa Severa a Santa Marinella. «L’assicurazione del Sindaco e la lettera inviata dal comandante Strato Cacace della Capitaneria di Porto, che sostenevano che era tutto ok sulle nostre spiagge, non ha messo a tacere le preoccupazioni e l’allarme lanciato precedentemente – dice la Di Liello – per cui invito, con una seconda lettera a cui ho allegato fascicolo fotografico, a fare ulteriori controlli, non solo nella fascia orario fino alle 9, come ho comunicato di aver fatto il Comandante Cacace, ma in piena giornata di mare”. “Alcuni nostri attivisti – spiega Clelia Di Liello – stanno monitorando la costa dall’inizio della stagione estiva e cioè dal primo giugno fino ad oggi e spesso, già prima del flash mob, hanno raccolto le lamentele dei bagnanti, che raccontano di soprusi e abusi subiti, come allontanamenti illegittimi e scortesie finalizzate a scoraggiare la fruizione libera delle spiagge. Ancora oggi riscontriamo irregolarità diffuse come la mancata delimitazione delle spiagge libere in convenzione, i cartelli, che dovrebbero segnalare le spiagge, non esposti e il persistente preposizionamento di ombrelloni e sdraio”. “Il nostro fine – fanno sapere da Coalizione Futuro - è di dare voce a tutti coloro che, non potendo permettersi l’affitto dell’ombrellone o che semplicemente gradiscono un bagno in libertà, chiedono il rispetto delle regole. Ci sembra un atto non solo doveroso, ma civile difendere i diritti di tutte queste persone a cui aggiungiamo anche i cittadini con disabilità per i quali, a nostro modesto parere, non è stato fatto abbastanza per la fruizione del mare. Tanto più doveroso e civile quando confrontiamo le nostre coste con quelle di alcuni Comuni vicini e lontani”.

