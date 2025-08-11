CIVITAVECCHIA – Tutte le forze della sinistra e del centrosinistra, insieme a movimenti, associazioni e realtà studentesche, hanno scelto di sottoscrivere la proposta dei Giovani Democratici di Civitavecchia per avviare un gemellaggio tra la nostra città e Gaza City.

«Dal Partito Democratico a Rifondazione Comunista, da Civitavecchia Popolare ad Alleanza Verdi e Sinistra Demos, da Italia Viva al Movimento 5 Stelle, fino alla Rete Studenti Medi, all’Assemblea dei Giovani e all’ANPI: un fronte ampio e coeso, che ha deciso di mettersi dalla parte della pace, della dignità umana e del popolo palestinese – spiegano i promotori – dal porto di Civitavecchia alle coste della Striscia di Gaza, ci unisce la stessa convinzione: nessuna distanza è troppo grande quando a legarci è l’umanità. È la storia della nostra città che ce lo chiede».

Il gemellaggio proposto non è un semplice atto simbolico, «ma un impegno concreto per rafforzare i legami di solidarietà, promuovere iniziative culturali ed educative e dare un segnale forte contro l’indifferenza. A tutte le forze politiche, associative e studentesche che hanno sottoscritto la nostra proposta – hanno concluso i Giovani Dem – va il nostro più sincero e sentito ringraziamento, così come all’Amministrazione comunale, che siamo certi non sarà indifferente come tanti ai giorni d’oggi e saprà raccogliere con responsabilità questo importante testimone».