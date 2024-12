BAGNOREGIO - Giovedì prossimo, con una delegazione dell’amministrazione comunale «andremo a rappresentare la nostra città all’inaugurazione della mostra di Brian Stanton su Civita di Bagnoregio al Consolato Italiano a New York, e alla firma dell’accordo con l’Università di Yale, che permetterà agli studenti americani di venire nel nostro borgo e studiare qua un mese all’anno. Sarà una vetrina davvero storica che ci rende orgogliosi». Lo dice con soddisfazione il sindaco Luca Profili. In questo contesto, il primo cittadino bagnorese aggiunge: «Prima che alcune malelingue proseguano ci tengo a precisare che, come per tutte le volte che siamo andati a rappresentare la nostra città in Italia o all’estero, le spese sono totalmente a carico nostro e dalle casse del Comune non uscirà un euro. Noi intendiamo la politica così, e non cambieremo sicuramente ora. Perdonate la schiettezza, ma era necessaria».

