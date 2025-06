SANTA MARINELLA - «Le immagini che ci hanno inviato dal cimitero di Santa Marinella parlano da sole». A finire sotto i riflettori è il cimitero della Perla del Tirreno. La denuncia arriva dal responsabile della lista “Io Amo Santa Marinella”, Stefano Marino che ha dato voce a un cittadino indignato per le condizioni di quel luogo che dovrebbe essere sacro e che invece, come si evince dal video pubblicato sui social, versa in condizioni di degrado. «Croci piegate, cumuli di terra abbandonati, erba alta ovunque, segni evidenti di incuria e abbandono - denuncia Marino - Uno spettacolo indegno per un luogo sacro, di silenzio, memoria e rispetto. Chiediamo al sindaco Pietro Tidei e ai consiglieri delegati competenti - incalza l’esponentepolitico - di uscire immediatamente dalle loro stanze dorate, di abbandonare per un attimo i rendering e le inaugurazioni, e di andare a guardare con i propri occhi in che condizioni versano non solo le strade, ma anche i luoghi simbolici della nostra comunità. Se non si è in grado di gestire la manutenzione ordinaria di un cimitero, come si può pensare di parlare di turismo, di cultura, di sport? - si chiede Marino - La cura dei luoghi pubblici a partire da quelli che custodiscono la nostra storia e i nostri affetti non è un optional, è un dovere morale e civile. Lasciare il cimitero in uno stato simile è un atto di mancanza di rispetto verso i cittadini e verso la memoria dei loro cari. Chiediamo un intervento urgente e concreto, non parole, non giustificazioni. Chi amministra deve avere il coraggio di guardare la realtà in faccia e agire».

«Il nostro cimitero non è mai stato così curato come in questi ultimi due anni. Solo un’analisi superficiale e distratta può asserire il contrario», replica il delegato Alessio Rosa. «L’impegno dei dipendenti delle società che operano all’interno del cimitero comunale è sotto gli occhi di tutti, di tutte le persone che ogni giorno riconoscono il miglioramento delle condizioni del camposanto, lasciato per anni in stato di abbandono dalle passate amministrazioni. Voglio ringraziare personalmente i lavoratori del cimitero, con i quali abbiamo creato una squadra dove si opera in sinergia, cercando di non trascurare alcun aspetto». «In merito ai cumuli di terra presenti nel campo comune – continua il consigliere - va spiegato che questi sono dovuti alle traslazioni appena effettuate e l’area interessata verrà immediatamente ripristinata».

E mentre l’esponente di “io Amo Santa Marinella” e alcuni cittadini puntano il dito contro l’amministrazione, dal palazzetto comunale hanno voluto ricordare il successo dell’iniziativa “Porta un fiore a chi non ce l’ha”, promossa dallo stesso consigliere Rosa con l’obiettivo di rendere decorose anche le sepolture prive di fiori da tempo.

Fari puntati, poi, da parte dell’amminsitrazione, sulla realizzazione del nuovo cimitero: «Si sta procedendo secondo i programmi - ha affermato il sindaco Pietro Tidei - dopo la chiusura della conferenza dei servizi a marzo, che chiudeva la fase di acquisizione di pareri, autorizzazioni, concessioni e tutti i nullaosta necessari, l'amministrazione ha definito l'esproprio e la ditta aggiudicatrice dell'appalto è pronta a partire coi lavori”. Sono state definitive tutte le fasi espropriative per cui a breve saranno accessibili tutte le aree per le lavorazioni inerenti la fase di ampliamento che prevede nuove cripte, loculi e cappelle per un totale di quasi 3 mila sepolture, ampi spazi verdi e aree per il raccoglimento».

