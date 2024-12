CERVETERI - Il consiglio comunale saltato per assenza del numero legale. L'opposizione che torna ad incalzare il primo cittadino a tirare "i remi in barca" se non ha più i numeri per governare. E ora, una "pace" tra quel che resta della maggioranza e i dissidenti che sembra più vicina. A Cerveteri la crisi interna allo schieramento di centrosinistra oggi alla guida della città, continua a tenere banco. Dopo mesi di tira e molla e rimpallo di responsabilità, forse si è quasi giunti ad una svolta. «Ci sono spiragli di riapertura», garantisce il sindaco Elena Gubetti certa che con il «dialogo ripreso» presto si potrà tornare a governare insieme la città. «Stiamo cercando di ricostruire non solo un gruppo coeso e intorno a questa amministrazione». Una "ripartenza" che ruota intorno non solo ai «progetti» e agli «impegni» che l'attuale amministrazione ha preso con i cittadini durante le elezioni, ma che gravita anche intorno ad argomenti ben precisi come «la realizzazione del quinto cimitero», il «restyling» degli altri e la «riqualificazione di piazza Aldo Moro». Insomma, quelli che sono stati definiti gli obiettivi più «urgenti». Non c'è dubbio che la "pace" arriverà anche attraverso una rivisitazione dell'attuale giunta. Ad oggi le poltrone vacanti non hanno un sostituto. Sul piatto ci sono i Lavori pubblici, l'Edilizia scolastica e i Servizi sociali. «È importante poterle riassegnare e poter ripartire con tutto il gruppo pronto a lavorare per dare delle risposte alla città». Di tempistiche, però, ancora non si è parlato. «Mi auguro che siano strettissimi», ha proseguito il primo cittadino etrusco a News&Coffee. Niente scadenze dunque, anche se «la volontà di tutti è che questa pagina possa chiudersi nel più breve tempo possibile». E mentre si aspetta dunque di capire in che modo la Giunta sarà riorganizzata (e se sul piatto ci sono non solo le "poltrone vacanti" ma anche le deleghe già attualmente assegnate) il primo cittadino ha voluto evidenziare come il lavoro della macchina amministrativa, anche in settori scoperti da mesi, non si siano mai fermati. «Abbiamo concluso la riasfaltatura di alcune arterie importantissime come la Furbara Sasso e via degli Eucalipti e via Volterra a Campo di Mare, dando ai cittadini delle risposte che aspettavano da tempo. È pronto a partire il cantiere per la realizzazione dell'asilo nido comunale e a breve chiuderemo la riqualificazione dei cinque parchi cittadini. L'attività - ha concluso Gubetti - non si è mai fermata e quello che noi abbiamo a cuore è il bene della città».

