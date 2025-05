CERVETERI - Nonostante la mozione approvata in consiglio comunale per cercare di trovare una valida soluzione che restituisse quell'arteria al territorio, ad oggi il divieto di transito continua a campeggire nell'aria. Tornano ad accendersi i riflettori su via di Ceri a Borgo San Martino. Sono trascorsi sette mesi dal crollo di una parte del costone tufaceo e dalla decisione di chiudere la via al transito veicolare e pedonale a causa del rischio crollo. L'amministrazione aveva chiesto il coinvolgimento (economico) della Regione Lazio per provare a risolvere la problematica. Ma ad oggi, nulla si è mosso. E i tempi ora si allungano inaspettatamente perché per mettere in sicurezza l’area il Comune non ha ancora previsto l’impiego di fondi. «Ho effettuato personalmente un sopralluogo in queste ore – ha spiegat il consigliere Luca Piergentili – perché molti abitanti vogliono sapere quale sarà il destino di questa strada: è ancora tutto come quel 3 ottobre. Non è possibile che l’amministrazione comunale non si attivi per fare qualcosa». I cittadini puntano il dito contro l’immobilismo. «I politici avrebbero dovuto aggiornaci sulla situazione ma da oltre 7 mesi siamo al punto di partenza. Questa città è abbandonata a se stessa», è il pensiero di Chiara. «Al Sasso investono soldi per sistemare un campo sportivo, qui a Ceri invece siamo fuori dai radar», polemizza Vincenzo. La cifra stimata, dopo il sopralluogo del geologo inviato dalla Sovrintendenza, era di circa un milione di euro.

LA MOZIONE

Il consigliere di opposizione, Gianluca Paolacci aveva presentato una mozione, nei mesi scorsi, chiedendo la riapertura almeno parziale dell'arteria (a senso unico alternato) e la collocazione di reti di contenimento nei punti più critici. E proprio il sindaco aveva lasciato aperto uno spiraglio verso questa direzione. Anche se ad oggi tutto tace a discapito non solo dei residenti del borgo ma anche dei turisti e degli agricoltori della zona costretti ad effettuare percorsi alternativi allungando il tragitto e percorrendo via Fucecchio e via San Sebastiano, aree che stanno diventando sempre più sconnesse e pericolose per il transito dei camion e degli autobus, un po' come avvenne anni fa Doganale.

