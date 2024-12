CIVITAVECCHIA . «Apprendiamo con un certo stupore e malcelata preoccupazione la notizia relativa all’incontro tenutosi l’11 dicembre tra il commissario di Forza Italia Civitavecchia Roberto D’Ottavio, il Coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori ed il Commissario della Lega di Civitavecchia Emanuela Di Paolo. Dal comunicato stampa emanato emerge la “necessità di lavorare in sinergia partendo dal presupposto fondamentale del valore essenziale della unità della coalizione, che, unita…“ ma si dimentica o si vuole far finta di non ricordare, che la coalizione di centrodestra, maggioranza a Civitavecchia da più di quattro anni, ha al suo interno altre componenti».

Inizia così il coordinatore della lista Tedesco Mirko Cerrone. «Al riguardo, può essere utile ricordare agli smemorati compagni di viaggio che il nostro gruppo, determinante nelle elezioni del 2019 – ha spiegato – ha garantito in questi complessi e faticosi anni di amministrazione condivisa una disponibilità ed una abnegazione uniche; ne ha permesso la sopravvivenza anche nei momenti più bui. Notiamo anche una certa insofferenza al confronto; siamo stati i primi a chiedere l’unità di cui tanto si parla ma evidentemente questo termine non ha per tutti lo stesso significato. Ci piace constatare di essere l’unica forza presente nella coalizione di governo ad aver mantenuto lo stesso assetto iniziale. L’aver visto l’ingresso nel gruppo consiliare di consiglieri provenienti da partiti strutturati a tutti i livelli non può essere considerato un demerito o motivo ostativo al dialogo. Non abbiamo mai giudicato o rimarcato lo sfaldarsi di gruppi apparentemente granitici. Pensare di avere un primato intellettuale e di conseguenza decisionale denota, a nostro avviso - ha concluso – miopia politica ed assenza di lungimiranza strategica».