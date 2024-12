MONTEFIASCONE - «Che il centro storico sia abbandonato a sé stesso è ormai cosa nota, purtroppo. Che le strade di Montefiascone sembrano “bombardate” è sotto gli occhi di tutti. Che per il turismo vero, non quello di “passaggio”, non è stato fatto niente, è un dato di fatto. (In realtà è tutto collegato). Che lo sport, nonostante le nostre invidiabili strutture, sia stato molto trascurato e non potenziato è chiarissimo a ognuno di noi, purtroppo. (Complimenti alle associazioni sportive che, nonostante tutto, fanno il possibile per i nostri ragazzi). Cari signori, sono trascorsi due anni mezzo e non ci sono più scuse». A parlare, in una nota, è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Maria Cristina Ranaldi. «Sicuramente - spiega - la vecchia politica ci insegna che le strade vanno fatte un anno prima delle elezioni: per fortuna che voi eravate quelli del cambiamento.

Dulcis in fundo, e parliamo di qualche giorno fa, avete permesso la distruzione totale e senza ritegno, dell’unica parte del nostro lago ancora naturale e da proteggere, sia per la vegetazione che per la fauna selvatica. Della maggioranza, soltanto il consigliere Sances, ha avuto il coraggio di denunciare questo fatto. In fin dei conti la vostra campagna elettorale si è basata principalmente sulla difesa della natura. Dimenticavo una cosa importante - aggiunge Ranaldi - le paladine dell’acqua pubblica hanno votato per la sua privatizzazione. A questo punto ci auguriamo che i nostri amministratori quando vanno in viaggio, “dicono per il paese”, prendano anche qualche spunto, altrimenti i viaggi risulterebbero totalmente inutili e senza senso. Evviva l’amministrazione nuova, fatta di giovani e che doveva distinguersi dalla vecchia politica. Complimenti all’amministrazione Pd», conclude Ranaldi.

