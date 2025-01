SORIANO NEL CIMINO - In un incontro altamente significativo presso il ministero della Cultura, il sindaco di Soriano nel Cimino, Roberto Camilli, ha avuto l’opportunità di presentare al ministro Alessandro Giuli il progetto di recupero e valorizzazione del nostro straordinario Castello Orsini.

«Castello Orsini - spiega il primo cittadino - rappresenta uno dei principali beni storici e culturali del nostro comune e della nostra regione, e il progetto di recupero che abbiamo presentato mira a restituire alla comunità e ai visitatori un patrimonio che racconta la storia e la bellezza di Soriano nel Cimino».

«Quella di ieri - aggiunge il sindaco Camilli - è stata un’occasione resa possibile grazie all’impegno costante e all’attenzione verso il nostro territorio da parte di Mauro Rotelli, il quale ha svolto un ruolo fondamentale nel facilitare questo incontro. Desidero esprimere il nostro sincero ringraziamento al ministro Alessandro Giuli - sottolinea - per averci ricevuto e per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti del nostro progetto. Il suo supporto è fondamentale per il futuro e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale».

«Confidiamo che questo incontro - prosegue Camilli - possa rappresentare un primo passo verso la realizzazione di un importante intervento di recupero che non solo tuteli, ma rilanci il Castello come uno dei principali luoghi di attrazione e di cultura della nostra regione. Ringraziamo ancora una volta Mauro Rotelli per aver reso possibile questa opportunità e il ministro Giuli per la sua attenzione e disponibilità», conclude il sindaco di Soriano.