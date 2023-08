FIUMICINO - «Allo scorso Consiglio comunale la maggioranza ha bocciato la mia mozione per riattivare i canali social del Comune di Fiumicino». A dichiararlo è la consigliera Pd, Erica Antonelli, prima firmataria della mozione.

«Il Sindaco Baccini, in discussione del documento, – spiega Antonelli – chiedendomi di ritirarlo, si è impegnato a riattivare i canali appena possibile e proprio per questo ho chiesto che, vista la condivisione dell’obiettivo da parte di tutti, la mozione venisse votata e appoggiata da tutta l’Aula».

Purtroppo così non è stato: pur di non votare un atto presentato dalle opposizioni, si è preferito bocciarlo, dicendo che era questione di giorni e che fino ad oggi non si è potuto procedere perché impossibilitati ad assumere personale visto la recente approvazione della manovra di bilancio. Eppure – prosegue la Consigliera – i comunicati del Comune qualcuno li scrive, la pagina politica Facebook del Sindaco è seguita ed aggiornata costantemente, anche con immagini che riportano il logo del Comune, il responsabile per la protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 38 del GDPR, è stato designato, lo staff di sindaco e assessori assunto. Seppure nel nostro ordinamento non esistono precisi obblighi giuridici relativi alla presenza delle Pubbliche Amministrazioni sui siti di social networking, è possibile affermare che non esistono ostacoli giuridici all’utilizzo dei social media da parte delle Pubbliche Amministrazioni; al contrario, in più documenti come le Linee guida per i siti web della PA, il Ministero competente ha auspicato un uso proficuo dei social media per fini istituzionali, specialmente nel campo della comunicazione. Vedremo se, come e quando i canali social del Comune saranno riattivati”, conclude la consigliera Antonelli.