Il gruppo consiliare del Pd plaude con soddisfazione al finanziamento di oltre un milione e 400mila euro destinato al rifacimento del manto in erba sintetica dei campi sportivi del Carmine/Salamaro e del Barco/La Pila.

«È fondamentale sottolineare come la programmazione e la progettazione preliminare di questi impianti siano il frutto del lavoro e della visione dell’amministrazione Michelini, che vanno a completare ed integrarsi con il campo sportivo del “Pilastro” che fu il primo ad essere realizzato appunto dalla stessa amministrazione - ricordano i consiglieri Ricci, Delle Monache, Troncarelli e Sanna - Vedere oggi che quel percorso, da noi avviato, porta a risultati concreti con il finanziamento per la realizzazione di queste opere, ci riempie di orgoglio e conferma la validità delle scelte operate in passato».

I consiglieri dem rimarcano che il loro «impegno per migliorare le infrastrutture sportive cittadine non si è mai interrotto. Abbiamo, infatti, puntualmente presentato emendamenti al bilancio dell'attuale amministrazione, che sono stati accolti come raccomandazioni. Questo dimostra la nostra costante attenzione e la ferma convinzione che tali interventi siano fondamentali per le numerose associazioni sportive che operano con passione sul territorio, per le famiglie che usufruiscono di questi spazi e per la vitalità stessa dei quartieri interessati».

«Crediamo fermamente - conclude il gruppo del Pd - che investire nello sport significhi investire nella crescita sociale, sportiva e nell'inclusione. Campi sportivi moderni e funzionali sono un presidio essenziale per la comunità, luoghi di aggregazione, di formazione e di benessere. Continueremo a lavorare con impegno e proposte affinché Viterbo possa offrire sempre migliori opportunità ai suoi cittadini».