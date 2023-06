ALLUMIERE - Eletta con un bagno di voti Brunella Franceschini. L'essessore alla Cultura e Pari Opportunità è stata eletta all’assemblea regionale del Parrtito Democratico con oltre 800 preferenze, quasi 400 solo ad Allumiere. Un ottimo successo personale per lei che va a premiare il suo lavoro egregio nella scuola, nel suo assessorato e nel Pd. "Non è stato facile per me rimettermi in moto dopo un periodo di necessario stop - spuega la neo eletta, Brunella Franceschini - un risultato che mi rende felice, oltre ogni aspettativa. Grazie ai miei compaesani che hanno sostenuto la mia candidatura e che hanno speso parole di grande affetto nei miei confronti. Grazie alle compagne del Pd che mi hanno spronato a rimettermi in moto, a tutto il direttivo e agli amici Michela e Emiliano, a Marta e Danilo, alle elettrici e agli elettori del territorio. Alla mia famiglia che c’è sempre e agli amici e amiche che non mi mollano mai. Un grazie speciale a Manuele Magagnini, per il lavoro condiviso che abbiamo portato avanti e che, come me, crede nella forza di un PD che torni ad essere di rappresentanza territoriale. Insieme a noi anche Sharon Carminelli, Segretaria del Circolo di Tolfa. Credo che la partecipazione e la scelta di tanti accorsi per le primarie per votare Daniele Leodori nuovo segretario regionale del Partito Democratico del Lazio e i rappresentanti dell’assemblea sia un risultato molto importante, ottenuta attraverso una giornata di partecipazione incredibile e per niente scontata. Ora abbiamo un lavoro importante da fare insieme: costruire un progetto politico, un’alternativa possibile, ascoltando prima di tutto la base da dove tutto parte: i territori, con passione politica e consapevolezza. Buon cammino a tutti noi. Insieme".