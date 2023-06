ACQUAPENDENTE - I consiglieri Alessandro Brenci e Valentina Sarti annunciano l'uscita dal gruppo di minoranza Insieme per cambiare.

«Non ci sono più le condizioni iniziali per restare nella proposta politica della capogruppo Federica Friggi, chiamata da me a guidare il gruppo», afferma Brenci, che aggiunge: «Non abbiamo infatti appoggiato la sua candidatura alle regionali con Forza Italia perché il nostro è un modo diverso di fare politica. Abbiamo dirottato i voti su una persona che avrebbe sicuramente raggiunto uno scranno nel consiglio regionale ma che soprattutto avrebbe dato forte sostegno al nostro lavoro della consiliatura. E così è stato. Avevamo visto ampiamente giusto nel considerare che Forza Italia non avrebbe mai e poi mai potuto eleggere un consigliere regionale viste le percentuali. Andare quindi a chiedere il voto era solo ed unicamente mosso da motivi personali. Oggi - prosegue - con la consigliere Valentina Paterna possiamo come gruppo politico contare su chi ci conferma estrema disponibilità e preparazione L’abbiamo invitata a visitare il nostro ospedale ed è venuta subito. E garantisce la sua presenza e il suo sostegno al territorio. Restiamo quindi coerenti con il mandato datoci dai cittadini. Siamo una minoranza responsabile e con esperienza, se lo riteniamo giusto votiamo un provvedimento ma mai per partito preso e soprattutto quando i nostri voti sono contrari hanno sempre una motivazione. Non ci schieriamo contro la maggioranza ma controlliamo il suo operato e lo mettiamo alla luce». «Avvisiamo inoltre la popolazione che nonostante siamo stati i fondatori del sito facebook - prosegue Brenci - ci è stata tolta la possibilità di esternarvi questo sulla pagina ormai diventata personale, forse nella speranza di acquisire visibilità. I cittadini potranno comunque scrivere sui nostri profili personali e sulla pagina fb centro destra aquesiano perché restiamo sempre ed unicamente a loro disposizione», conclude il consigliere.

