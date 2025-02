CERVETERI - Sulla Settevene Palo Nuova finalmente arrivano i mezzi di Città Metropolitana per rimuovere le discariche abusive che da anni ormai invadono i lati della carreggiata, rischiando di diventare delle vere e proprie bombe ecologiche, e dall’opposizione esultano.

«È un risultato ottenuto dopo pressione e imprecazione», commenta il consigliere Gianluca Paolacci. «Mesi e mesi a farci da portavoce per liberare i cigli della strada da materassi, calcinacci e suppellettili. Finalmente chi di dovere ha recepito i nostri messaggi, sperando che ci siano dei deterrenti per evitare una nuova discarica».

«Dopo 3 anni di segnalazioni, esposti del Gruppo Territoriale del M5S 2050 Cerveteri, dei consiglieri comunali Luca Piergentili e Gianluca Paolacci, dopo l'interessamento del consigliere comunale di Roma, Paolo Ferrara M5S (foto trappole), ora le menzioni e i meriti vanno ad altri», commenta il consigliere Luca Piergentili. «Ma non importa - prosegue - finalmente qualcosa si muove e speriamo di non dover ricominciare da capo. Vigilanza e punizioni esemplari! Grazie a tutti».

Oltre alla bonifica, infatti, sarà prevista l’installazione di fototrappole lungo tutta la provinciale che collega la zona del litorale ai comuni del lago di Bracciano.

Per questa opera Città Metropolitana ha stanziato - come annunciato dall’amministrazione comunale etrusca nei giorni scorsi - circa 20mila euro per l’acquisto, proprio per il comune di Cerveteri, di fototrappole, «uno strumento fondamentale nel contrasto all’abbandono dei rifiuti che nelle nostre intenzioni - aveva spiegato l’assessore all’Ambiente, Alessandro Gnazi - vogliamo posizionare proprio lungo la Settevene Palo Nuova, appena bonificata e ripulita e che tale deve rimanere».

