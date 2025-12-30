“Una legge di bilancio positiva, che premia il lavoro di squadra. E aver contribuito personalmente a salvare un impianto ippico come quello di Capannelle ha una valenza sia storica sia sportiva”. A commetare la legge di bilancio è il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.

“Un impianto – prosegue - che deve rimanere un punto di riferimento per migliaia di appassionati della Provincia di Roma e in ambito nazionale. Grazie all'impegno senza sosta del ministro Lollobrigida siamo riusciti, con questa legge di Bilancio, a continuare a dare risposte concrete agli agricoltori e ai pescatori, con misure che prevedono meno tasse per chi lavora la terra e agevolazioni, indispensabili, per il gasolio agricolo”.

"Con la quarta finanziaria del Governo Meloni, che già in precedenza aveva garantito, in totale, oltre 15 miliardi di euro di investimenti pubblici agli agricoltori e ai pescatori – prosegue ancora il senatore di Fratelli d’Italia - confermiamo la nostra attenzione per l’indispensabile settore primario. Per garantire che l’Italia continui a essere prima in Europa per valore aggiunto in agricoltura”.

"Un lavoro – conclude - che non si fermerà e che vogliamo rafforzare per aumentare competitività imprenditoriale e maggior consapevolezza negli italiani di quanto straordinari siamo i nostri prodotti e chi li produce”.