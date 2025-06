«La visita del ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, all’indomani del grave incendio che ha colpito la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, rappresenta un segnale concreto e significativo di vicinanza e attenzione da parte del Governo Meloni nei confronti dell’intera comunità accademica».

Così in una nota congiunta Mauro Rotelli e Francesco Battistoni, rispettivamente presidente e vice della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati. «Le immagini delle fiamme e del denso fumo, che si è alzato mercoledì mattina dalla sede del dipartimento che ospita il Dafne, eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale nel campo delle Scienze agrarie, sono una ferita che rimarrà impressa nella memoria collettiva dei viterbesi e non solo - aggiungono - Per questo, assicuriamo la massima collaborazione istituzionale per far fronte a questa emergenza e sostenere l’Ateneo viterbese, rinnovando massimo sostegno al rettore Stefano Ubertini e a tutta la comunità scientifica: docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo.

Il Governo Meloni - proseguono Rotelli e Battistoni - è al loro fianco, pronto a supportare iniziative volte al ripristino delle attività didattiche e di ricerca, nonché alla salvaguardia del prezioso patrimonio scientifico dell'ateneo.

Ringraziamo l’Esecutivo e il ministro Bernini per la sensibilità e la grande attenzione riservate all’Università della Tuscia in un momento così delicato: la visita di oggi testimonia una reale vicinanza istituzionale a chi ogni giorno costruisce il futuro del nostro Paese attraverso la ricerca, la conoscenza e la formazione».