ALLUMIERE – Si chiude oggi con una giornata ricca di sapori, folklore e divertimento la Sagra del Contadino e della Porchetta, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’estate allumierasca, organizzato dalla Contrada La Bianca nella splendida cornice naturale de “La Cavaccia”. Dopo il grande successo delle prime due giornate, che hanno visto una partecipazione calorosa da parte della comunità locale e di tantissimi visitatori da tutta la provincia, la manifestazione arriva oggi al suo gran finale, con una programmazione che unisce enogastronomia, eventi popolari e spirito di contrada. Fulcro della giornata sarà, ancora una volta, il celebre stand enogastronomico, che resterà aperto a pranzo e da stasera fino a tarda notte, offrendo a tutti la possibilità di gustare le specialità tipiche della tradizione contadina. Regina indiscussa del menù è ovviamente la porchetta, preparata secondo l’antica ricetta locale, fragrante e profumata, accompagnata da piatti rustici, formaggi, verdure di stagione, dolci caserecci e vino del territorio. Il tutto servito in un’atmosfera conviviale, tra lunghe tavolate, sorrisi e brindisi sotto le stelle. Ma la giornata non sarà solo dedicata al buon cibo. A partire dalle ore 17, infatti, spazio alla spettacolare Corsa degli Asini – Trofeo del Contadino, gara aperta a scuderie private e contrade del Palio di Allumiere. Una competizione a eliminazione diretta, con batterie da tre asini, in cui si susseguiranno sorpassi improbabili, partenze comiche e finali al fotofinish. Un evento che coniuga perfettamente folklore e tradizione, capace ogni anno di entusiasmare grandi e piccini, tra applausi, risate e tifo da stadio. Un momento atteso da tutto il paese, che rivive il legame con la terra e con gli animali in una chiave leggera, partecipata e festosa. Alle 22, poi, sarà la volta dell’attesissimo Mini Palio delle Contrade, un Palio in scala ridotta, ma autentico nello spirito e nella tensione agonistica. Le Contrade si sfideranno in tre batterie, ciascuna con un asino diverso, riproponendo le emozioni del celebre Palio che da decenni rappresenta il cuore identitario della comunità allumierasca. Sarà l’occasione per vedere in pista i colori, le bandiere, i cori e l’orgoglio delle contrade, che anche in questo contesto non mancano mai di dare il massimo. Il Mini Palio rappresenta una sorta di “palestra” per i giovani contradaioli e per i futuri fantini, ed è anche un modo per trasmettere ai più piccoli l’amore per la tradizione e il senso di appartenenza. A rendere ancora più vivace la giornata ci saranno anche momenti musicali, giochi per bambini, intrattenimento e la sempre presente allegria della gente della Contrada La Bianca, che da anni rende questa festa un punto di riferimento non solo per il paese, ma per tutto il comprensorio collinare. La Sagra, infatti, è anche un’occasione per accogliere turisti e visitatori curiosi, che qui trovano ospitalità, autenticità e sapori veri, in un contesto paesaggistico di grande fascino. La Sagra del Contadino e della Porchetta è molto più di una semplice festa paesana: è un momento di ritrovo autentico, che unisce generazioni, celebra il lavoro, la cultura rurale, il legame con la terra. È l’espressione più viva del senso di appartenenza a una comunità che sa custodire le sue radici e, allo stesso tempo, aprirsi all’accoglienza. Per chi ancora non ha partecipato, questa ultima giornata è l’occasione perfetta per vivere un’esperienza fatta di sapori genuini, tradizioni vere e atmosfera di festa. La Cavaccia vi aspetta fino a tarda notte, tra porchetta fumante, allegria e identità. Perché ad Allumiere, il passato non è nostalgia: è una festa da vivere, condividere e tramandare. Oggi più che mai.