CIVITAVECCHIA – Alessandro Battilocchio è stato confermato per acclamazione coordinatore provinciale di Forza Italia Roma. Davanti ad oltre 400 tesserati è arrivata l'elezione che conferma la leadership nella provincia di Roma. Battilocchio ha incassato il plauso del coordinatore regionale Fazzone e del capogruppo alla Camera Barelli e di quello al Senato Gasparri per quanto fatto in questi anni da coordinatore.

Eletti nel nuovo direttivo provinciale anche l’attuale assessore ai Servizi Sociali del comune di Civitavecchia Deborah Zacchei e Cinzia Napoli che ha ricoperto lo stesso incarico prima di lei. Tra i delegati eletti al prossimo Congresso nazionale il commissario di Civitavecchia Roberto D'Ottavio.

«Abbiamo raccolto il partito in un momento di grande difficoltà – ha commentato Battilocchio – oggi siamo una realtà solida che guarda con ottimismo alle prossime scadenze amministrative e nazionali. Andiamo avanti con coraggio e come diceva il nostro leader: sempre con il sole in tasca».