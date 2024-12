TUSCANIA - Dopo il sindaco di Nepi, Franco Vita, e quello di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli, un altro primo cittadino uscente ufficializza la propria candidatura alla prossima tornata elettorale. Si tratta di Fabio Bartolacci, pronto per il terzo mandato.

L’occasione è stato il consiglio comunale del 22 aprile; vice sarà sempre Leopoldo Liberati e in squadra anche assessori e consiglieri in carica, ma con tante novità.

«Ringrazio la mia maggioranza – ha detto il sindaco in apertura di consiglio – che ha lavorato al mio fianco per cinque anni nell’interesse della città. Ringrazio anche l’opposizione che, specie nel periodo del Covid, è stata collaborativa nell’interesse comune. E’ così che si deve fare amministrazione».

Quindi l’annuncio. «Dopo le tante riunioni fatte e dopo tante considerazioni, l’amministrazione continua con la mia candidatura a sindaco e quella di Leopoldo Liberati a vice. Ci saranno anche altri consiglieri e assessori e apriremo anche a partiti del centrodestra e a tanti giovani che faranno parte della nuova squadra per crescere da dentro. La gavetta è necessaria per arrivare a un concetto di pubblica amministrazione che, solo chi ci lavora, può conoscere. Uno non si sveglia la mattina e pensa di diventare sindaco. Tutto questo si acquisisce soprattutto grazie all’esperienza. Ci saranno altre liste e speriamo che il confronto sia serio e democratico e vinca il migliore, e cioè chi avrà la capacità di dimostrare che i progetti presentati sono fattibili e nell’interesse dello sviluppo del territorio. Abbiamo il nostro programma che, a breve, presenteremo ai cittadini. Ci sono tanti progetti, in parte finanziati, altri finanziabili».

Portati a termine nel mandato che va concludendosi, la riqualificazione del giardino pubblico, l’inaugurazione della piscina comunale coperta e la messa in sicurezza e l’efficientamento del campo sportivo Maccarri. Iniziata da poco anche la ricostruzione della scuola media della Gescal, finanziata con fondi Pnrr. In lizza dovrebbero esserci quattro liste. Si stanno definendo gli ultimi dettagli e i primi di maggio il quadro della competizione dovrebbe farsi chiaro.

