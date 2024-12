CIVITAVECCHIA – L’associazione Baita Crew ospita i due candidati sindaci al Villaggio del Suono di Via delle Boccelle. L’immobile, gestito dai membri dell’associazione dal 2016, è proprietà del comune ed attraverso un patto di collaborazione per la rigenerazione dei beni urbani, è stato riqualificato e allestito come spazio artistico-musicale. Il Villaggio del Suono è così diventato in breve tempo luogo di ritrovo e scambio per artisti e musicisti, giovani e meno giovani, della città e del comprensorio. «Siamo lieti di ospitare i due candidati sindaci - affermano i vertici dell’associazione Baita Crew - per mostrare loro il lavoro svolto finora dal nostro gruppo e i possibili sviluppi futuri di una proficua e fattiva collaborazione con le istituzioni in ambito culturale». Con l’occasione sarà prodotta una video intervista dei due candidati che verrà diffusa sui social dell’associazione Baita Crew.