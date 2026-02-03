SANTA MARINELLA – Anche il neo costituito circolo di AVS di Santa Marinella prende atto della nota regionale sul castello di Santa Severa e sul fatto che Laziocrea attiverà una propria biglietteria, includendo anche il Museo del Mare e della Navigazione Antica. “È esattamente questo lo scenario che la nostra segretaria Maura Chegia ha cercato di scongiurare con l’impegno sulla convenzione – si legge in una nota del direttivo di Avs - non ha approvato la bozza presentata in consiglio comunale, collaborando invece con il Comitato in difesa del Castello per elaborare una nuova proposta che preservasse il ruolo centrale del Comune nella gestione del complesso. La Regione evoca continuità e valorizzazione, ma il nodo politico resta altrove, sottrarre al Comune la biglietteria erode l’autonomia locale e ostacola un progetto museale pubblico, condiviso con le realtà territoriali. Il Museo Civico è e deve rimanere patrimonio del Comune di Santa Marinella, non un’appendice della gestione regionale. Il Circolo Avs proseguirà la sua azione per garantire piena titolarità comunale, convenzioni trasparenti e decisioni assunte in loco, senza alibi come il nessun rischio chiusura per giustificare centralizzazioni”. Nei giorni scorsi lo stessi circolo ha indetto un incontro per spiegare le proprie ragioni sul referendum per la riforma della giustizia. “Il nostro interesse nell'approfondire le motivazioni per un no deciso – dice la segretaria Maura Chegia - testimonia la volontà di difendere l'indipendenza della magistratura e i principi democratici. Sinistra Italiana, in qualità di promotrice di questa iniziativa, conferma il proprio impegno concreto. continueremo a organizzare con cadenza regolare altri momenti di confronto su questioni nazionali e internazionali, non in funzione delle prossime amministrative ma per costruire una coscienza politica nella nostra cittadina”.